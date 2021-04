Uomini e Donne, morta Erica Vittoria Hauser del Trono Over (Di martedì 6 aprile 2021) L'ex modella Erica Vittoria Hauser è stata trovata morta nel suo letto il 6 aprile 2021: nel 2013 aveva lasciato il Trono Over di Maria De Filippi con Ivano Rotoli, un ex calciatore. Erica Vittoria Hauser è morta all'età di 44 anni: l'ex modella e protagonista di Uomini e Donne è stata trova morta oggi, 6 aprile 2021, nella sua abitazione dai parenti, che hanno diffuso la notizia attraverso i social. Erica Vittoria Hauser era nata nel Liechtenstein, già a 13 anni aveva fatto la sua prima sfilata in passerella, iniziando così la carriera di modella. In Italia, e precisamente a Firenze, si era laureata in architettura ed ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 aprile 2021) L'ex modellaè stata trovatanel suo letto il 6 aprile 2021: nel 2013 aveva lasciato ildi Maria De Filippi con Ivano Rotoli, un ex calciatore.all'età di 44 anni: l'ex modella e protagonista diè stata trovaoggi, 6 aprile 2021, nella sua abitazione dai parenti, che hanno diffuso la notizia attraverso i social.era nata nel Liechtenstein, già a 13 anni aveva fatto la sua prima sfilata in passerella, iniziando così la carriera di modella. In Italia, e precisamente a Firenze, si era laureata in architettura ed ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - mariannamadia : Buona Pasqua a tutte e tutti. Per i credenti, e non credenti, sono state le donne, anche oggi, a perseverare quando… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - Franzisken : @hugmevfede Che ragazze coraggiose! Purtroppo è anche così che si cambia il mondo. Educazione per gli uomini al ri… - gilamalfa : C'è qualcuno che ha mai letto un libro di questa? Se non fosse per la Gruber, ospite fissa, non avrebbe tutta quest… -