Un’ora sola vi vorrei | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di martedì 6 aprile 2021)sono previste pervi, lo show di Enrico Brignano (nel cast anche la moglie, Flora Canto) su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse setteche andranno in onda per sette martedì sera consecutivi: la prima martedì 6 aprile 2021; l’ultima martedì 18 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) del programma su Rai 2: Prima puntata: martedì 6 aprile 2021, ore 21,20 Seconda puntata: martedì 13 aprile 2021, ore 21,20 Terza puntata: martedì 20 aprile 2021, ore 21,20 Quarta puntata: martedì 27 aprile 2021, ore 21,20 Quinta puntata: martedì 4 maggio 2021, ore 21,20 Sesta puntata: martedì 11 maggio 2021, ore 21,20 Settima puntata: martedì 18 maggio 2021, ore 21,20Ma quanto ...