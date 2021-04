Twitter Spaces | l’emulo di Clubhouse arriva anche sul Web

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) È innegabile che, app attualmente solo per iOS che punta a realizzare una sorta di social basato esclusivamente sull’audio, sia il fenomeno del momento. Per questo tutte le altre piattaforme social stanno tentando di sviluppare e offrire velocemente qualcosa di simile,compresa, che ha annunciato il propriogià agli inizi di marzo per Android e iOS e che ora si appresta a portarlosulla proprio versione Web, così chegli utenti desktop possano utilizzarlo. La versione Web diavrà anzitutto più spazio per visualizzare gli utenti all’interno di uno spazio, a cui gli utenti potranno unirsi dal proprio PC con una semplice richiesta. Questo potrebbe essere un grande vantaggio per le emittenti che stanno cercando di aggiungere un po’ più di smalto ...