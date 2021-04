The Lords of Salem: l’arrivo di un vinile “satanico” (Di martedì 6 aprile 2021) Il film horror “The Lords of Salem” uscì ben otto anni fa. Waxwork Records ha rivelato un’edizione speciale in vinile delle colonne sonore tratta da tale pellicola del 2013. Sarà possibile acquistarlo dal 9 di aprile. Un vinile in omaggio a The Lords of Salem? Ebbene si tratta di un evento particolare, nel quale farà debutto Waxwork Records grazie alla trasformazione della colonna sonora di Rob Zombie in un vinile. Si spalancano allora le porte dell’inferno e, non mancherà di certo del materiale bonus. Il vinile presenterà brani e dialoghi intermittenti, l’uscita è presentata come un pacchetto deluxe con vinile colorato “Stan Rite” da 180 grammi. Le note di copertina saranno esclusive di Rob Zombie, mentre, i disegni originali di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Il film horror “Theof” uscì ben otto anni fa. Waxwork Records ha rivelato un’edizione speciale indelle colonne sonore tratta da tale pellicola del 2013. Sarà possibile acquistarlo dal 9 di aprile. Unin omaggio a Theof? Ebbene si tratta di un evento particolare, nel quale farà debutto Waxwork Records grazie alla trasformazione della colonna sonora di Rob Zombie in un. Si spalancano allora le porte dell’inferno e, non mancherà di certo del materiale bonus. Ilpresenterà brani e dialoghi intermittenti, l’uscita è presentata come un pacchetto deluxe concolorato “Stan Rite” da 180 grammi. Le note di copertina saranno esclusive di Rob Zombie, mentre, i disegni originali di ...

Advertising

in0_0rainbows : kill bill PERCHÉ SÌ oppure the lords of salem per le immagini e l’aesthetic diciamo o alien? sono troppi -

Ultime Notizie dalla rete : The Lords Chi è Anna Dalton, vita privata e carriera: tutto sull'attrice e scrittrice Nel 2011 è stata Maria in Lords of London , film inglese diretto da Antonio Simoncini, con Ray ...stesso anno ha ricoperto il ruolo di Tara nelle due stagioni della sit - com in lingua inglese The ...

Hood: Outlaws & Legends presenta John the Brawler ...un accesso anticipato di tre giorni e riceverai anche un pacchetto di cosmetici Forest Lords gratuitamente. Stai guardando Pubblicità Testi correlati 0 Hood: Outlaws & Legends presenta John the ...

The Lords of the Rings: Gollum, ecco quando arriverà il gameplay trailer Game Legends Castlevania Resurrection è ‘risorto’ dall’oltretomba Castlevania Resurrection, episodio in sviluppo per SEGA Dreamcast cancellato prima di riuscire a vedere la luce, è tornato.

Castlevania: Resurrection per Dreamcast è il prototipo cancellato che torna alla luce dopo 20 anni Che il Dreamcast fosse una console davvero avanzata per i suoi tempi è un dato di fatto. Molti dei giochi usciti ai suoi tempi per il dispositivo SEGA sembravano davvero spettacolari; sfortunatamente ...

Nel 2011 è stata Maria inof London , film inglese diretto da Antonio Simoncini, con Ray ...stesso anno ha ricoperto il ruolo di Tara nelle due stagioni della sit - com in lingua inglese......un accesso anticipato di tre giorni e riceverai anche un pacchetto di cosmetici Forestgratuitamente. Stai guardando Pubblicità Testi correlati 0 Hood: Outlaws & Legends presenta John...Castlevania Resurrection, episodio in sviluppo per SEGA Dreamcast cancellato prima di riuscire a vedere la luce, è tornato.Che il Dreamcast fosse una console davvero avanzata per i suoi tempi è un dato di fatto. Molti dei giochi usciti ai suoi tempi per il dispositivo SEGA sembravano davvero spettacolari; sfortunatamente ...