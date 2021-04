Tennis, Jannik Sinner in top-10 entro fine anno: ci credono i bookmakers (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo Agipro le probabilità di vedere Jannik Sinner in top-10 entro fine anno non sarebbero basse. Di sicuro si sono abbassate le quote in seguito alla finale raggiunta in quel di Miami dall’altoatesino, al momento numero 23 al mondo. Sisal Matchpoint offre a 1.90 la quota della top-10 (dalla quinta alla decima piazza) entro la fine del 2021. Più probabile ovviamente un suo posizionamento tra l’undicesima e la ventesima posizione, pagato due volte la posta giocata. Meno probabile che non entri in top-20, ipotesi che si gioca a 9.00. Per i più sognatori c’è anche la quota relativa a un posizionamento dalla seconda alla quarta piazza (20.00), mentre il miracoloso raggiungimento della vetta del ranking ATP è offerto a 66.00. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo Agipro le probabilità di vederein top-10non sarebbero basse. Di sicuro si sono abbassate le quote in seguito alla finale raggiunta in quel di Miami dall’altoatesino, al momento numero 23 al mondo. Sisal Matchpoint offre a 1.90 la quota della top-10 (dalla quinta alla decima piazza)ladel 2021. Più probabile ovviamente un suo posizionamento tra l’undicesima e la ventesima posizione, pagato due volte la posta giocata. Meno probabile che non entri in top-20, ipotesi che si gioca a 9.00. Per i più sognatori c’è anche la quota relativa a un posizionamento dalla seconda alla quarta piazza (20.00), mentre il miracoloso raggiungimento della vetta del ranking ATP è offerto a 66.00. SportFace.

