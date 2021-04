Sygic esce dalla beta e arriva ufficialmente su Android AutoHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 6 aprile 2021)è adessodisponibile in versione stabile sui sistemi infotainment compatibili conAuto. L’annuncio da parte della nota app di navigazione èto nella giornata di ieri, a distanza di poco meno di 4 mesipubblicazione della prima releaseta a metà dicembre. L’integrazione conAuto permette di applicare le preferenze di navigazionee le mappe di ciascun utente a qualsiasi veicolo compatibile con questo tipo di sistema (QUI la lista completa fornita da Google). Come valore aggiunto, poi,offre anche la possibilità di consultare le mappe offline per garantire una navigazione anche in zone con scarsa copertura di dati. In aggiunta a ciò, ...