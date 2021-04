Sisma a L’Aquila | 309 rintocchi di campane e fascio di luce in cielo per ricordare vittime

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 6 aprile 2021) A 12 anni dalche ha provocato 309ha ricordato chi ha perso la vita nei crolli di quel 6 aprile 2009. Per il secondo anno di fila, a causa delle restrizioni anti-Covid, non c'è stata la tradizionale fiaccolata in memoria dei morti. In ricordo di chi non c’è più, però, sono stati suonati 309die da piazza Duomo, cuore del centro storico, undisi è stagliato verso il. Davanti alla chiesa di Santa Maria del Suffragio, poi, un vigile del fuoco ha acceso un braciere simbolico. Commozione, emozione e dolore hanno caratterizzato i momenti clou della commemorazione (L'AQUILA, IL RACCONTO PER IMMAGINI).