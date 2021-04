San Basilio, incidente con auto Polizia: investiti due pedoni (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un’auto della Polizia, questa mattina alle 8 circa, in via Fiuminata, all’altezza di via Recanati, in zona San Basilio a Roma. Nello scontro tra le due auto, un’Alfa Romeo Giulietta della Polizia e una Ford Focus, tre persone sono rimaste ferite: la conducente della Focus, di 55 anni, trasportata all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo, e due donne di 47 e 78 anni, trasportate rispettivamente in codice rosso al Policlinico Umberto I e in codice giallo al San Giovanni. Dai primi accertamenti sembra che la Focus, dopo l’urto, abbia sbandato colpendo un muro di cinta e investendo le due donne che si trovavano in quel momento sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli uomini del IV Gruppo Tiburtino ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Tre persone sono rimaste ferite in unstradale che ha coinvolto un’della, questa mattina alle 8 circa, in via Fiuminata, all’altezza di via Recanati, in zona Sana Roma. Nello scontro tra le due, un’Alfa Romeo Giulietta dellae una Ford Focus, tre persone sono rimaste ferite: la conducente della Focus, di 55 anni, trasportata all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo, e due donne di 47 e 78 anni, trasportate rispettivamente in codice rosso al Policlinico Umberto I e in codice giallo al San Giovanni. Dai primi accertamenti sembra che la Focus, dopo l’urto, abbia sbandato colpendo un muro di cinta e investendo le due donne che si trovavano in quel momento sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli uomini del IV Gruppo Tiburtino ...

Ultime Notizie dalla rete : San Basilio Roma. Si scontra con la volante della polizia, perde il controllo dell'auto e investe due pedoni sul marciapiede: tre feriti gravi Brutto incidente quello avvenuto questa mattina intorno alle 8.00 in via della Fiuminata, all'altezza di via Recanati, a Roma, in zona San Basilio . Due auto, un'Alfa Romeo Giulietta della Polizia di Stato e una Ford Focus, si sono scontrate. Dai primi accertamenti, pare che la Ford Focus - dopo il violento urto - abbia sbandato e ...

