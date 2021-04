Returnal | il design narrativo si mostra in un video diario

(Di martedì 6 aprile 2021) L’imminente esclusiva PS5 firmata Housemarque,, a pochi giorni dal lancio ci illustra iltramite unChi conosce Housemarque sa bene come il team finlandese sia conosciuto e rinomato per la sua abilità nel creare esperienze d’azione arcade di assoluto spessore. E sicuramente l’eredità del team sarà presente in, la loro esclusiva PS5 oramai in dirittura di arrivo, che però sarà impreziosita da un sostanzioso comparto, una vera novità per gli sviluppatori. Qualcosa, a tal riguardo, era già trapelato nelle scorse settimane, ma da poche ore è disponibile online un, che illustra più nel dettaglio ildella ...

Advertising

Nextplayer_it : Returnal: il nuovo Dev Diary evidenzia il design narrativo -

Ultime Notizie dalla rete : Returnal design

GamingTalker

L'arrivo di, l'horror sparatutto in terza persona firmato Housemarque , è distante ormai soltanto un ... Interessante anche il leveldel gioco, che non è pensato soltanto per concedere ......che per quelle legate ale all'aspetto estetico. Un gioco da non perdere. Data di uscita: 23 aprile Piattaforme: PlayStation, Xbox, PC Genere: Action - GDR Dove acquistarlo: Amazon...L'imminente esclusiva PS5 firmata Housemarque, Returnal, a pochi giorni dal lancio ci illustra il design narrativo tramite un video diario.Housemarque parla dello storytelling di Returnal in un nuovo episodio della sua serie di video HouseCast. Returnal è in arrivo a fine mese, e lo studio Housemarque ha pubblicato oggi la quarta puntata ...