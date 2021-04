Recovery | Cingolani | lavorare molto su catena permessi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il lavoro per ilPlan procede in modo efficace e il 30 aprile verrà consegnato il programma all’Unione Europea. Il programma èrobusto. C’è un piano integrato, senza soluzioni verticali ma in Italia sappiamo di essere lenti e di avere procedurecomplesse”. Lo ha detto il Ministro della Transizione Ecologica Robertoa The Breakfast Club su Radio Capital precisando che “ci sono in ballo grandi infrastrutture e sappiamo che dobbiamosulladei. Con ilPlan possiamo trovarci in situazioni imbarazzanti: se ci mettiamo anni a daree a mettere in piedi infrastrutture, il rischio è che poi dovremmo restituire i soldi all’Unione ...