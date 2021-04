Puglia zona rossa, dal 7 aprile si torna a scuola: Dad a richiesta (Di martedì 6 aprile 2021) In Puglia, zona rossa rafforzata, le scuole riaprono domani, come stabilito dal decreto legge del Consiglio dei Ministri, ma le famiglie posso scegliere tra didattica in presenza o Dad. Lo stabilisce l’ordinanza emanata il giorno di Pasqua dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che entrerà in vigore domani. L’ordinanza “consente alle famiglie pugliesi che lo desiderano di tutelare la loro salute attraverso la libera richiesta di didattica digitale integrata” in termini più semplici didattica a distanza. Il provvedimento ha validità fino al 30 aprile e applica la deroga consentita dall’articolo 2 del decreto legge del governo dell’1 aprile numero 44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). E cioè ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Inrafforzata, le scuole riaprono domani, come stabilito dal decreto legge del Consiglio dei Ministri, ma le famiglie posso scegliere tra didattica in presenza o Dad. Lo stabilisce l’ordinanza emanata il giorno di Pasqua dal presidente della RegioneMichele Emiliano che entrerà in vigore domani. L’ordinanza “consente alle famiglie pugliesi che lo desiderano di tutelare la loro salute attraverso la liberadi didattica digitale integrata” in termini più semplici didattica a distanza. Il provvedimento ha validità fino al 30e applica la deroga consentita dall’articolo 2 del decreto legge del governo dell’1numero 44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). E cioè ...

Grottaglie : 7 aprile, si ritorna a Scuola in presenza. Anche in zona Rossa. Giusto o sbagliato? - - lucanisi2 : Quando sei in zona rossa e te puoi percorrere in lungo e in largo il tacco #Puglia - lifestyleblogit : Puglia zona rossa, dal 7 aprile si torna a scuola: Dad a richiesta - - fisco24_info : Puglia zona rossa, dal 7 aprile si torna a scuola: Dad a richiesta: Lo prevede l'ordinanza emanata dal presidente d… - OnlyAlone1909 : @sangiovann1 non tanto bene, si sente un senso di vuoto dovuto anche a questa zona rossa rafforzata (almeno in Pugl… -