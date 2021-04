Proteste contro le restrizioni Covid a Roma, tafferugli a Montecitorio: ferito un poliziotto (Di martedì 6 aprile 2021) Montecitorio scontri oggi tra manifestanti contro le restrizioni Covid e Polizia. E’ stato un pomeriggio ad alta tensione a Roma nel corso di una manifestazione di ristoratori e commercianti contro le restrizioni anti-Covid. Ad un certo punto sono avvenuti alcuni scontri tra una frangia di facinorosi e gli agenti della Polizia di Stato schierati a protezione del Parlamento. Due agenti sono finiti travolti nella mischia: per uno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. In piazza anche esponenti del movimento politico di estrema destra Casa Pound. (prosegue dopo la foto) Emanuele Fiano, deputato del Pd, sta incontrando in questi minuti insieme ad alcuni colleghi del gruppo dem alla Camera, una delegazione dei manifestanti tra quelli – ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021)scontri oggi tra manifestantilee Polizia. E’ stato un pomeriggio ad alta tensione anel corso di una manifestazione di ristoratori e commerciantileanti-. Ad un certo punto sono avvenuti alcuni scontri tra una frangia di facinorosi e gli agenti della Polizia di Stato schierati a protezione del Parlamento. Due agenti sono finiti travolti nella mischia: per uno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. In piazza anche esponenti del movimento politico di estrema destra Casa Pound. (prosegue dopo la foto) Emanuele Fiano, deputato del Pd, sta incontrando in questi minuti insieme ad alcuni colleghi del gruppo dem alla Camera, una delegazione dei manifestanti tra quelli – ...

Advertising

amnestyitalia : Nelle prime partite di qualificazione ai Mondiali, le nazionali di Norvegia e Germania hanno portato in campo le pr… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Senegal Abdoulaye Diene e altri 18 attivisti sono stati rilasciati senza alcuna accusa. Erano stati… - valigiablu : Colpo di Stato in Myanmar: nelle foreste ci si addestra per resistere contro la violenza dell’esercito che ad oggi… - zazoomblog : Proteste dei mercatali sulla A1 contro la zona rossa Covid - #Proteste #mercatali #sulla #contro… - ElyCoss : RT @sostengo5: Proteste in tutta Italia contro il ' governo dei migliori.' #IoStoCoi40 -