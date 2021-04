Pirlo: “Contro il Napoli è una partita importante, non la considero decisiva” (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – “Sarà una gara importante per la classifica. Stanno attraversando un ottimo momento, vengono da risultati positivi, avranno grande voglia di fare risultato ma anche noi abbiamo la stessa ambizione, di fare la partita e fare del nostro meglio per prendere dei punti. Ci aspettiamo una partita aperta, dove le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco”. Cosi’ il tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con il Napoli, sContro diretto in chiave Champions. “Non la considero decisiva, un’ultima spiaggia. E’ una partita importante fra due squadre che hanno gli stessi obiettivi. La pressione c’è, siamo abituati ad averla, prima ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – “Sarà una garaper la classifica. Stanno attraversando un ottimo momento, vengono da risultati positivi, avranno grande voglia di fare risultato ma anche noi abbiamo la stessa ambizione, di fare lae fare del nostro meglio per prendere dei punti. Ci aspettiamo unaaperta, dove le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco”. Cosi’ il tecnico della Juventus Andreain conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con il, sdiretto in chiave Champions. “Non la, un’ultima spiaggia. E’ unafra due squadre che hanno gli stessi obiettivi. La pressione c’è, siamo abituati ad averla, prima ...

