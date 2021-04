OLTRE IL FUMETTO. Grazie Dampyr, Grazie Bos. Il Ricordo del 6 aprile 2009 #Shorts | Lucadeejay (Di martedì 6 aprile 2021) L'Aquila - 6 aprile 2009 ore 3.32 Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò. L'aria s'incendio' e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le nostre catene? Chi da quest'incubo nero ci risveglierà, chi mai potrà? Claudio Maioli e Lucio Macchiarella dipinsero così il mondo post apocalittico di Ken il guerriero, non molto diverso da quello che quel giorno di 12 anni fa noi tutti vedemmo e provammo sulla nostra pelle. In questo giorno vi invito a recuperare il numero 155 di Dampyr, “il sigillo di Lazzaro” una storia ambientata in larga parte nella nostra città, L’Aquila, distrutta dal terremoto e già spolpata alla gogna dell’opinione pubblica. Io ringrazio lo scrittore Diego Cajelli ed il disegnatore Fabrizio Russo per la delicatezza nel ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 6 aprile 2021) L'Aquila - 6ore 3.32 Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò. L'aria s'incendio' e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le nostre catene? Chi da quest'incubo nero ci risveglierà, chi mai potrà? Claudio Maioli e Lucio Macchiarella dipinsero così il mondo post apocalittico di Ken il guerriero, non molto diverso da quello che quel giorno di 12 anni fa noi tutti vedemmo e provammo sulla nostra pelle. In questo giorno vi invito a recuperare il numero 155 di, “il sigillo di Lazzaro” una storia ambientata in larga parte nella nostra città, L’Aquila, distrutta dal terremoto e già spolpata alla gogna dell’opinione pubblica. Io ringrazio lo scrittore Diego Cajelli ed il disegnatore Fabrizio Russo per la delicatezza nel ...

