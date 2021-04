Olesya Rostova è davvero Denise Pipitone oppure no? Spunta una nuova foto | oggi l’esito del test sul gruppo sanguigno in diretta forse

(Di martedì 6 aprile 2021) Mai esame del DNA fu più atteso.no? La ragazza russa che pensa di essere quella bambina siciliana scomparsa nel 2004 sta supponendo il vero o mente? Due le novità prima che la genetica dia il suo responso. La prima riguarda l’attività social piuttosto frenetica della. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato unadi lei da bambina, all’incirca di quando aveva l’età discomparsa, o qualcosa in più. Una, tra l’altro, di profilo, quindi di difficile comparazione con la piccola. Nella didascalia sotto laun commento generico, un po’ come se venisse esposta la propria emozione di fronte ad un momento ...

Advertising

rtl1025 : ?? ?? Verrà svelato il giorno di #Pasquetta in diretta televisiva sul primo canale russo, il gruppo sanguigno di… - blogtivvu : Caso Denise Pipitone, Olesya Rostova indisposta: TV russa rinvia l’esito del DNA - MagTua : RT @val_d1: #DenisePipitone, tutta la #storia della bimba scomparsa - miriamcancelli1 : Chi è Olesya Rostova? La 20enne russa è Denise Pipitone? Domani la verità in diretta tv - Gazzetta del Sud - infoitinterno : Olesya Rostova è Denise Pipitone? il ricatto della tv russa -

Ultime Notizie dalla rete : Olesya Rostova

DENISE PIPITONE, ESITO TEST SANGUE/ Pronto intervento magistratura LOMBARDIA IN ZONA ARANCIONE? REBUS INCIDENZA Ed è proprio sull'incidenza che lancia un allarme il consigliere ...Nuovo rinvio del programma russo.indisposta non parteciperà alla registrazione di Lasciali ...Olesya Rostova è la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo? La mamma Piera Maggio e il suo avvocato, proprio in queste ore, si sono trovati di fronte un altro rinvio. Caso Denise Pipitone, Olesya non ...La verità sul caso di Denise Pipitone era attesa per oggi, ma la televisione russa ha deciso per il rinvio del programma. Ecco perché.