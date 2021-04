Nell’atmosfera di Giove raffiche a 1450 km h

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 6 aprile 2021) Utilizzando Alma, un team di astronomi ha misurato direttamente per la prima volta i venti nella zona centrale dell’atmosfera diè famoso per le sue note bande rosse e bianche: nuvole vorticose di gas in movimento che gli astronomi usano tradizionalmente per tracciare i venti nella bassa atmosfera di. Gli astronomi hanno anche… L'articolo Corriere Nazionale.