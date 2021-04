Nave iraniana colpita da una mina nel Mar Rosso

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ancora tensione fra Israele e Iran: un missile ha colpito unabattente bandieranel Mar, è quanto riportato dal sito di Times of Israel. La, pare sia un’imbarcazione impegnata in attività di intelligence ed è legata alle Guardie Rivoluzionarie di Teheran. L’attacco vicino allo Yemen? La televisione israeliana Kan ha riferito che le informazioni sono di fonte straniera, secondo le quali

L'incidente arriva nel mezzo di un'escalation di accuse reciproche tra Iran e Israele riguardo attacchi alle navi in tutto il Medio Oriente. Lada carico generaleSaviz è stata attaccata nel Mar Rosso. Lo ha riferito il canale di notizie televisivo Al Arabiya, di proprietà saudita, con sede a Dubai. Lamercantile - che in ...Nessun commento da Israele. Laspia Saviz, battente bandierae legata ai Pasdaran, sarebbe stata colpita questa mattina da un missile nel Mar Rosso al largo dello Yemen. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The ...Nave iraniana colpita da una mina. Vediamo cosa sta accadendo nel mar rosso, ormai acque di guerra silente. Periodico Daily ...Secondo rapporti provenienti da Israele potrebbe essere stata colpita da un missile israeliano. Un mese prima Israele aveva affermato che l'Iran poteva aver attaccato un'altra nave israeliana - la MV ...