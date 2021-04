Morto Paul Ritter | l' attore di Chernobyl e Harry Potter aveva un tumore al cervello

(Di martedì 6 aprile 2021) E'a 54 anni l'britannico, celebre tra l'altro per la sua interpretazione nella mini - serie tv. Da tempo era malato dial. A confermarlo il suo ...

E'a 54 anni l'attore britannicoRitter , celebre tra l'altro per la sua interpretazione nella mini - serie tv Chernobyl . Da tempo era malato di tumore al cervello . A confermarlo il suo ...Il portavoce di Ritter ha dichiarato: con grande tristezza che possiamo confermare cheRitterieri sera a casa con sua moglie Polly e i figli Frank e Noah al suo fianco. Aveva 54 anni e ...Londra, 6 aprile 2021 - E' morto a 54 anni l'attore britannico Paul Ritter, celebre tra l'altro per la sua interpretazione nella mini-serie tv Chernobyl. Da tempo era malato di tumore al cervello. A c ...Aveva 54 anni ed era gravemente malato. Aveva interpretato l’ingegnere russo Djatlov nell’acclamata mini serie che ricostruiva il disastro nucleare È morto l’attore britannico Paul Ritter. Aveva 54 ...