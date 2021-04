MLB The Show 21 su Xbox Game Pass, Sony chiarisce i motivi della sua scelta – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 aprile 2021) A quanto pare ci sono dei motivi precisi per cui MLB The Show 21 è stato inserito nel catalogo di Xbox Game Pass, e Sony ha voluto chiarirli dopo le polemiche.. MLB The Show 21 sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass dal day one, il 20 aprile, e Sony ha voluto chiarire i motivi dietro una scelta che molti utenti PlayStation non hanno apprezzato. Come sappiamo, infatti, diversi fanboy Sony non hanno preso bene l’annuncio di MLB The Show 21 su Xbox Game Pass, e così la casa giapponese, finita al centro di polemiche anche abbastanza … Notizie giochi PlayStation ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021) A quanto pare ci sono deiprecisi per cui MLB The21 è stato inserito nel catalogo di, eha voluto chiarirli dopo le polemiche.. MLB The21 sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati adal day one, il 20 aprile, eha voluto chiarire idietro unache molti utenti PlayStation non hanno apprezzato. Come sappiamo, infatti, diversi fanboynon hanno preso bene l’annuncio di MLB The21 su, e così la casa giapponese, finita al centro di polemiche anche abbastanza … Notizie giochi PlayStation ...

