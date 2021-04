Milan: Mandzukic dirà addio a fine stagione (Di martedì 6 aprile 2021) Il Milan non prolungherà il contratto di Mario Mandzukic. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante croato non è riuscito a convincere la dirigenza rossonera. Milan-Sampdoria 1-1: il Milan si ferma Milan: Mandzukic ha deluso? Arrivato al Milan nella finestra di mercato invernale, Mario Mandzukic non è riuscito a fare la differenza per la squadra rossonera. Per il croato, solo poche presenze da subentrato e tanti infortuni in questi mesi da giocatore del Milan. La dirigenza, aveva puntato sull’attaccante ex Juventus per provare ad aumentare il peso offensivo e garantire una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Il croato però è stato fermato dagli infortuni che hanno notevolmente compromesso il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Ilnon prolungherà il contratto di Mario. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante croato non è riuscito a convincere la dirigenza rossonera.-Sampdoria 1-1: ilsi fermaha deluso? Arrivato alnellastra di mercato invernale, Marionon è riuscito a fare la differenza per la squadra rossonera. Per il croato, solo poche presenze da subentrato e tanti infortuni in questi mesi da giocatore del. La dirigenza, aveva puntato sull’attaccante ex Juventus per provare ad aumentare il peso offensivo e garantire una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Il croato però è stato fermato dagli infortuni che hanno notevolmente compromesso il ...

