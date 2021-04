Migranti | Ciani Demos | ‘Draghi in Libia doveva chiedere dei lager non ringraziare’

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Capisco la Realpolitik, ma ringraziare laper ciò che fa verso iè non tener conto della realtà del traffico di esseri umani, deidi detenzione, delle violenze quotidiane per migliaia di persone a cominciare dalle donne. #ancheno!”. Lo scrive sui social il segretario diPaolo, commentando le parole del presidente Draghi in. “Ci saremmo augurati la richiesta di chiusura deidi detenzione e la possibilità di verifiche indipendenti delle violazioni dei diritti umani, piuttosto che un ringraziamento”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Ciani

SardiniaPost

Un perverso "gioco" di polizie in cui da Trieste iche riescono ad arrivare vengono ...Abramo Nicolas Ballario Brando Benifei Laura Boldrini Simona Bonafè Bruno Bossio Mario Bruno Paolo...Un perverso "gioco" di polizie in cui da Trieste iche riescono ad arrivare vengono ...Abramo Nicolas Ballario Brando Benifei Laura Boldrini Simona Bonafè Bruno Bossio Mario Bruno Paolo...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Capisco la Realpolitik, ma ringraziare la Libia per ciò che fa verso i migranti è non tener conto della realtà del traffico di esseri umani, dei lager di detenzione, delle ...Un’attività chiusa, 848 persone controllate e identificate, verifiche in 612 esercizi pubblici, 10 migranti rintracciati, tre denunce, due ordini di allontanamento e 120 sanzioni (86 per mancato rispe ...