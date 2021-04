Lutto per Benedetta Rossi e Marco che scelgono il silenzio social (Di martedì 6 aprile 2021) Con una foto postata sui social Benedetta Rossi ha condiviso con chi la segue con amore e affetto uno scatto dolce ma anche molto forte. Una foto che ci mostra suo marito Marco mentre coccola Cloud. Purtroppo Benedetta e Marco stanno affrontando un momento difficile. E’ infatti venuto a mancare il papà di Marco e anche per questo la food blogger e suo marito hanno scelto di prendersi una breve pausa dal mondo social. Prima di sparire però Benedetta ha voluto spiegare a chi la segue sempre con grande affetto quello che è successo. In questi ultimi mesi Benedetta e Marco hanno affrontato la malattia del papà del marito della Rossi che purtroppo è morto in questi giorni. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 aprile 2021) Con una foto postata suiha condiviso con chi la segue con amore e affetto uno scatto dolce ma anche molto forte. Una foto che ci mostra suo maritomentre coccola Cloud. Purtroppostanno affrontando un momento difficile. E’ infatti venuto a mancare il papà die anche per questo la food blogger e suo marito hanno scelto di prendersi una breve pausa dal mondo. Prima di sparire peròha voluto spiegare a chi la segue sempre con grande affetto quello che è successo. In questi ultimi mesihanno affrontato la malattia del papà del marito dellache purtroppo è morto in questi giorni. ...

