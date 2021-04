Letta-Renzi, sette anni dopo. Cordialmente divisi su tutto (Di martedì 6 aprile 2021) Francamente e Cordialmente divisi su tutto. O quasi. E non solo su quella amarissima staffetta a palazzo Chigi del 2014, ma anche e soprattutto sul futuro. dopo sette anni ieri Enrico Letta e Matteo Renzi si sono rivisti. Il leader di Iv è arrivato dopo che il segretario del Pd aveva incontrato l’universo mondo, compresi il verde Bonelli, le sardine, le mille sigle della sinistra. L’ha ricevuto non al Nazareno, ma alla sede dell’Arel, il centro studi da lui ereditato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 aprile 2021) Francamente esu. O quasi. E non solo su quella amarissima staffetta a palazzo Chigi del 2014, ma anche e sopratsul futuro.ieri Enricoe Matteosi sono rivisti. Il leader di Iv è arrivatoche il segretario del Pd aveva incontrato l’universo mondo, compresi il verde Bonelli, le sardine, le mille sigle della sinistra. L’ha ricevuto non al Nazareno, ma alla sede dell’Arel, il centro studi da lui ereditato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

