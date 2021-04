La D' Eusanio pentita di aver preso parte al GF Vip | Chiedo scusa

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio: 'Mi sono pentita di aver partecipato al GF Vip' - BITCHYFit : Alda D’Eusanio si rivolge nuovamente a Laura Pausini e confessa: “Pentita di aver fatto il GF Vip” - GiuseppeporroIt : GF VIP, Alda D'Eusanio rivela di essersi pentita di aver partecipato al reality e si rivolge nuovamente a Laura Pau… - zazoomblog : Alda D’Eusanio si rivolge nuovamente a Laura Pausini e confessa. “Pentita di aver fatto il GF Vip” - #D’Eusanio… - StraNotizie : Alda D’Eusanio si rivolge nuovamente a Laura Pausini e confessa. “Pentita di aver fatto il GF Vip”… -

Ultime Notizie dalla rete : Eusanio pentita

Il pentimento della giornalista La D'ha dichiarato: " Se sonodi aver partecipato al GF Vip? Sì. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per ...... sempre nel corso dell'intervista, Alda D'si dilunga sul rammarico per la totalmente ... Una riflessione che culmina poi con l'ammissione di essersidi aver partecipato al Grande Fratello ...Si è concessa, così, una lunga intervista, nel corso della quale sembra aver dichiarato di essersi tanto pentita di aver partecipato al reality di Canale 5. Leggiamo le sue parole. Alda D’Eusanio, ...“Se sono pentita di aver partecipato al GF Vip? Sì. – Ha dichiarato Alda D'Eusanio su Vero – Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per le mie esperienze ...