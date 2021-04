Il mutuo non è uguale per tutti: se ti chiami Draghi vale 1,5 milioni per 20 anni, da estinguere a 93 (Di martedì 6 aprile 2021) Il mutuo concesso a Draghi per l’acquisto di una villa (da restituire fino a 93 anni) Mario Draghi l’estate scorsa ha ricevuto un mutuo ipotecario di un milione e mezzo di euro da restituire in 20 anni per l’acquisto di una villa sulla riviera del Brenta. Il rimborso concesso da Banca Passadore è partito il primo gennaio 2021, il premier, quindi, ha tempo di pagare l’ultima rata del finanziamento ventennale fino all’età di 93 anni visto che, al momento della sottoscrizione del mutuo, ne aveva 72. È la notizia in prima pagina dell’edizione odierna de Il Tempo. Una concessione quella all’ex governatore della Banca d’Italia e della Bce non proprio usuale. Come fa notare il quotidiano, infatti, per qualsiasi persona sarebbe stato molto difficile ottenere ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) Ilconcesso aper l’acquisto di una villa (da restituire fino a 93) Mariol’estate scorsa ha ricevuto unipotecario di un milione e mezzo di euro da restituire in 20per l’acquisto di una villa sulla riviera del Brenta. Il rimborso concesso da Banca Passadore è partito il primo gennaio 2021, il premier, quindi, ha tempo di pagare l’ultima rata del finanziamento ventennale fino all’età di 93visto che, al momento della sottoscrizione del, ne aveva 72. È la notizia in prima pagina dell’edizione odierna de Il Tempo. Una concessione quella all’ex governatore della Banca d’Italia e della Bce non proprio usuale. Come fa notare il quotidiano, infatti, per qualsiasi persona sarebbe stato molto difficile ottenere ...

