Il direttore dell’Asl di Torino: “Niente focolaio, a oggi Juve-Napoli si gioca” (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Bernardeschi e Sirigu positivi? Quello che posso dire e poi le comunicazioni più tecniche sono sempre rimandate al dipartimento della comunicazione. È vero che Bernardeschi ha giocato, ma è l’unico elemento che riscontriamo. Non abbiamo un focolaio e non essendoci un focolaio non abbiamo elementi per rimandare la partita”. Lo ha detto Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino, a Radio Punto Nuovo in vista del recupero Juventus-Napoli di domani pomeriggio. “Ovviamente faremo verifiche e vigileremo, ma per ora la situazione è questa”, ha aggiunto. Su possibili provvedimenti dell’unità sanitaria o se si applicherà il protocollo della Lega, Picco ha detto: “Il focolaio è stato in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Bernardeschi e Sirigu positivi? Quello che posso dire e poi le comunicazioni più tecniche sono sempre rimandate al dipartimento della comunicazione. È vero che Bernardeschi hato, ma è l’unico elemento che riscontriamo. Non abbiamo une non essendoci unnon abbiamo elementi per rimandare la partita”. Lo ha detto Carlo Picco,di, a Radio Punto Nuovo in vista del recuperontus-di domani pomeriggio. “Ovviamente faremo verifiche e vigileremo, ma per ora la situazione è questa”, ha aggiunto. Su possibili provvedimenti dell’unità sanitaria o se si applicherà il protocollo della Lega, Picco ha detto: “Ilè stato in ...

myrtamerlino : A Brindisi 400 sanitari #NoVax. In attesa della legge promessa da #Draghi, il direttore generale dell'ASL però li h… - realm37h : RT @francescoceccot: La cosa esilarante è che a interpellare il direttore dell'ASL di Torino sulla disputa (per i 3 casi di COVID in casa b… - Paolo18030138 : RT @mirkonicolino: Il direttore dell’#ASL di Torino, Carlo Picco, a #CalcioNapoli24: 'Al momento la partita #JuveNapoli non è a rischio, i… - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve-Napoli, direttore dell'ASL di Torino: 'Si giocherà, a meno che non emergano nuovi casi' - TuttoMercatoWeb : Juve-Napoli, direttore dell'ASL di Torino: 'Si giocherà, a meno che non emergano nuovi casi' -

