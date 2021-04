Draghi oggi in Libia: missione con Di Maio (Di martedì 6 aprile 2021) La prima missione all'estero di Mario Draghi in qualità di premier italiano ha come meta la Libia , dove oggi il presidente del Consiglio si reca in visita insieme al ministro degli Esteri Luigi Di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) La primaall'estero di Marioin qualità di premier italiano ha come meta la, doveil presidente del Consiglio si reca in visita insieme al ministro degli Esteri Luigi Di ...

Advertising

ilfoglio_it : A Draghi, Mimmo Parisi non piace affatto, e a confermarlo presidente dell'Anpal è oggi il ministro del Lavoro Orlan… - pfmajorino : #Fontanavattene pochi minuti fa ha detto che in #Lombardia c'è stato 'qualche problema informatico'. No, siamo di f… - Palazzo_Chigi : Presentata oggi al Presidente Draghi “A sostegno di chi ha più bisogno”, l'iniziativa promossa da @coldiretti, Fili… - fabiobellentani : RT @RescueMed: Signor Presidente del Consiglio, perché oggi non si reca anche a visitare quei campi dove migliaia di donne, uomini e bambin… - francoparallelo : RT @RescueMed: Signor Presidente del Consiglio, perché oggi non si reca anche a visitare quei campi dove migliaia di donne, uomini e bambin… -