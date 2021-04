Covid, variante “Eek” giapponese. Perché ci costringerà a vaccinarci ogni anno (Di martedì 6 aprile 2021) L’ultimo spauracchio è già stato ribattezzato ‘variante giapponese’, ed è l’ultima di una serie che potrebbe proseguire nelle prossime settimane. La notizia arriva infatti da Tokyo, dove il 70 dei pazienti ricoverati a marzo per Covid in uno dei principali ospedali della capitale, il Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital, sui quali è stato realizzato il sequenziamento del virus, sono risultati infettati da questa variante. Il sequenziamento è stato realizzato su 14 pazienti; 10 erano stati contagiati dal virus mutato. La mutazione della proteina spike E484k, ribattezzata “Eek”, peraltro, sembrerebbe sfuggire agli anticorpi generati da una precedente infezione da Covid e anche ai vaccini sviluppati finora. Tuttavia non c’è motivo di pensare che non sia confinata al Giappone, dove fino ad ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) L’ultimo spauracchio è già stato ribattezzato ‘’, ed è l’ultima di una serie che potrebbe proseguire nelle prossime settimane. La notizia arriva infatti da Tokyo, dove il 70 dei pazienti ricoverati a marzo perin uno dei principali ospedali della capitale, il Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital, sui quali è stato realizzato il sequenziamento del virus, sono risultati infettati da questa. Il sequenziamento è stato realizzato su 14 pazienti; 10 erano stati contagiati dal virus mutato. La mutazione della proteina spike E484k, ribattezzata “Eek”, peraltro, sembrerebbe sfuggire agli anticorpi generati da una precedente infezione dae anche ai vaccini sviluppati finora. Tuttavia non c’è motivo di pensare che non sia confinata al Giappone, dove fino ad ...

