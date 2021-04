Covid su bus e treni | i Nas trovano tracce di virus su pulsanti e maniglie

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 aprile 2021)delsulle superficie di bus e. È la scoperta fatta dai Carabinieri del Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, durante una campagna di controlli a livello nazionale per la corretta applicazione delle misure di contenimento epidemico sui servizi di trasporto pubblico. I militari hanno eseguito “756 tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni (obliteratrici,e barre di sostegno per i passeggeri,di richiesta di fermata e sedute), rilevando - riporta la nota del Nas - 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile alall’interno di autobus, vagoni metro e ferroviari operanti su linee di trasporto pubblico a Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto”. I test sono stati eseguiti in ...