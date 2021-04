Ciclismo | Scheldeprijs 2021 | startlist e favoriti

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) La serie di classiche belghe prosegue con ladi mercoledì 7 aprile. Una corsa tradizionalmente favorevole ai velocisti e che vedrà ai nastri di partenza alcune tra le migliori ruote veloci al mondo. A cominciare dall’irlandese Sam Bennett, che sarà l’uomo di punta della Deceuninck-Quick-Step. Occhio anche ai tedeschi, con Ackermann (Bora-hansgrohe) e Degenkolb (Lotto Soudal) pronti a dare battaglia. Anche l’ex campione belga Merlier è tra i grandi, mentre la Francia riporrà le proprie speranze in Arnaud Demare. Oltre al transalpino la Groupama-FDJ ha anche la carta Geniets da giocarsi. Da non sottovalutare poi Cees Bol del team DSM e il duo Coquard-Debusschere della B&B Hotels P/B KTM. PERCORSO E ALTIMETRIA ORARIO E TV GLI ITALIANI – Anche l’Italia ha delle frecce al proprio arco. Come Giacomo Nizzolo ...