Castlevania | Resurrection per Dreamcast è il prototipo cancellato che torna alla luce dopo 20 anni

(Di martedì 6 aprile 2021) Che ilfosse una console davvero avanzata per i suoi tempi è un dato di fatto. Molti dei giochi usciti ai suoi tempi per il dispositivo SEGA sembravano davvero spettacolari; sfortunatamente il futuro non è stato molto positivo per la console chefine ha perso la battaglia. Ora però è stato portatoun gioiello del passato. Stiamo parlando di, un capitolo del franchise Konami che non ha mai visto la. Questoè una versione precedente a quella mostrata durante l'E3 1999, poiché in quell'evento era stata fatta una dimostrazione a porte chiuse. Nel video in calce a questa news, possiamo vedere sezioni di platform in tre dimensioni, con un approccio molto lineare nei vari livelli. Il gioco deve ...

A sorpresa, è emerso un prototipo giocabile di un gioco della serie Castlevania che era in sviluppo per Dreamcast prima di essere cancellato. Castlevania Resurrection, questo il titolo, è tornato a mostrarsi in un breve video pubblicato su YouTube, che mostra una build del gioco risalente a prima dell'E3 1999. È stato scoperto un prototipo di Castlevania Resurrection per Sega Dreamcast che sembra essere una prima demo del gioco.