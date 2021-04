Caso Denise | Di Pisa pm dell’inchiesta ‘la ragazza russa? Una sceneggiata mediatica…’

(Di martedì 6 aprile 2021) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) – “Lapotrebbe essere? Ma per carità. Non credo proprio. Sono convinto che sia tutta unamediatica della tv”. Ne è convinto Alberto Di, l’ex Procuratore di Marsala (Trapani) che chiese e ottenne il rinvio a giudizio della sorellastra diPipitone, la bambina di 4 anni scompara nel 2004 da Mazara del Vallo. “Di questi avvistamenti, anche con caratteristiche fisiche più pronunciate di questa giovane donna mostrata in tv, ne arrivavano a decine – dice Diintervistato dall’Adnkronos – Anche tre al giorno. Facevamo subito l’esame del Dna e si archiviava. Questa è solo una buffonata mediatica. Staremo a vedere. Ma è indicativo il fatto che non vogliano dare notizie neppure ...

Novità suldi Olesya Rostova. Svelato come la tv russa tratterà i risultati delle analisi. Quando Chi L'Ha Visto ha parlato deldi Olesya Rostova e della possibilità che fossePipitone abbiamo tutti sperato che finalmente questa storia potesse risolversi dopo quasi 18 anni. Le cose hanno iniziato a prendere una ...Pipitone, Olesya non sta bene: esito DNA rinviato Ed infatti, il programma che sarebbe dovuto andare in onda questa sera è stato ancora spostato, generando fortissimi malumori. A quanto ...Condividi questo articolo:Palermo, 6 apr. (Adnkronos) – “La ragazza russa potrebbe essere Denise? Ma per carità. Non credo proprio. Sono convinto che sia tutta una sceneggiata mediatica della tv russa ...Riflettori puntati sul caso Denise Pipitone soprattutto adesso che è atteso il test che rivelerà se esiste una comparazione genetica tra la giovane Olesya Rostova che ha lanciato un messaggio durante ...