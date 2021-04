Calciomercato Sampdoria: due talenti dell’Empoli nel mirino. Le ultime (Di martedì 6 aprile 2021) Calciomercato Sampdoria: il club blucerchiato avrebbe messo nel mirino due talenti dell’Empoli, si tratta di Nedim Bajrami e Fabiano Parisi Con un campionato che si appresta a vivere le ultime nove giornate della stagione 2020/21 e con la Sampdoria che naviga nelle acque tranquille di metà classifica, la società blucerchiata comincia a muovere i primi passi verso la nuova sessione estiva di Calciomercato. Secondo quanto riportato da EmpoliChannel, infatti, la dirigenza doriana avrebbe messo nel mirino due talenti del club toscano: Nedim Bajrami, trequartista svizzero classe 1999 con all’attivo 3 gol e 7 assist; e Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 che ha già messo a segno 1 gol e 2 assist in 16 presenze ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021): il club blucerchiato avrebbe messo neldue, si tratta di Nedim Bajrami e Fabiano Parisi Con un campionato che si appresta a vivere lenove giornate della stagione 2020/21 e con lache naviga nelle acque tranquille di metà classifica, la società blucerchiata comincia a muovere i primi passi verso la nuova sessione estiva di. Secondo quanto riportato da EmpoliChannel, infatti, la dirigenza doriana avrebbe messo nelduedel club toscano: Nedim Bajrami, trequartista svizzero classe 1999 con all’attivo 3 gol e 7 assist; e Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 che ha già messo a segno 1 gol e 2 assist in 16 presenze ...

Advertising

BombeDiVlad : ??? '#Juve e #Inter? #Damsgaard è felice alla #Sampdoria ma...' ??? Le parole dell'agente del centrocampista danese… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, il nuovo #Quagliarella? Si chiama #Germain - gilnar76 : Marotta e Paratici alla ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - sportli26181512 : Genoa e Samp in lotta con il Milan per un attaccante francese: In Francia ne sono sicuri. O quasi. Genoa, Sampdoria… - sportli26181512 : Sampdoria, rinnovo Quagliarella: la doppia cifra vale un nuovo contratto: Da anni ormai Fabio Quagliarella si confe… -