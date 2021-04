Cagliari, problemi per Nandez: oggi si è allenato a parte (Di martedì 6 aprile 2021) Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio per l’allenamento in vista della trasferta contro l’Inter Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio per l’allenamento in vista della trasferta contro l’Inter e la sessione ha regalato notizie agrodolci a Leonardo Semplici. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 Torna Alessandro Tripaldelli ma Nahitan Nandez, uscito a venti minuti dalla fine durante la gara contro il Verona, ha lavorato a parte perché deve smaltire una contusione alla coscia destra riportata in gara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Ilè sceso in campo questo pomeriggio per l’allenamento in vista della trasferta contro l’Inter Ilè sceso in campo questo pomeriggio per l’allenamento in vista della trasferta contro l’Inter e la sessione ha regalato notizie agrodolci a Leonardo Semplici. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Torna Alessandro Tripaldelli ma Nahitan, uscito a venti minuti dalla fine durante la gara contro il Verona, ha lavorato aperché deve smaltire una contusione alla coscia destra riportata in gara. Leggi su Calcionews24.com

Cagliari, problemi per Nandez: oggi si è allenato a parte

Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio per l'allenamento in vista della trasferta contro l'Inter. Problemi per Nahitan ...

L'ANALISI | Cagliari, non solo carattere: problemi fisici e tattici

Cagliari, problemi per Nandez: oggi si è allenato a parte

Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio per l'allenamento in vista della trasferta contro l'Inter e la sessione ha regalato notizie agrodolci a Leonardo Semplici. Torna Alessandro Tripaldelli ...

Allenamento pomeridiano, ancora problemi per Nandez

Il Cagliari si è allenato quest'oggi ad Asseminello e l'uruguaiano non ha ancora smaltito l'infortunio che lo ha costretto a uscire contro il Verona

Il Cagliari ha cominciato la preparazion ...

