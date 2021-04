Brockhampton, il 9 aprile esce l’album Roadrunner: l’evento in streaming (Di martedì 6 aprile 2021) I Brockhampton hanno annunciato l’uscita del nuovo album; contiene featuring con Danny Brown, Asap Rocky Charlie Wilson, JPEGMafia e Asap Ferg. Uscirà venerdì 9 aprile l’album Roadrunner: New Light, New Machine (Question Everything/RCA Records/Sony Music), il sesto album del gruppo hip hop Brockhampton, già disponibile in pre-order al link https://Brockhampton.lnk.to/Roadrunner. La presentazione I Brockhampton presenteranno inoltre il nuovo album con uno show che si terrà in modalità live streaming trasmesso dai celebri Shangri-La Studios di Rick Rubin a Malibu, in California (Usa). Lo spettacolo si terrà il prossimo 10 aprile in collaborazione con la piattaforma live digitale premium Moment House. I biglietti sono già ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) Ihanno annunciato l’uscita del nuovo album; contiene featuring con Danny Brown, Asap Rocky Charlie Wilson, JPEGMafia e Asap Ferg. Uscirà venerdì 9: New Light, New Machine (Question Everything/RCA Records/Sony Music), il sesto album del gruppo hip hop, già disponibile in pre-order al link https://.lnk.to/. La presentazione Ipresenteranno inoltre il nuovo album con uno show che si terrà in modalità livetrasmesso dai celebri Shangri-La Studios di Rick Rubin a Malibu, in California (Usa). Lo spettacolo si terrà il prossimo 10in collaborazione con la piattaforma live digitale premium Moment House. I biglietti sono già ...

