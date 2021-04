Barbara D’Urso via da Mediaset? | l’indiscrezione che fa discutere

Leggi su formatonews

(Di martedì 6 aprile 2021) Secondo il noto portale “Dagospia”, la conduttricepotrebbe lasciareper iniziare nuovi progetti televisiviNelle ultime ore, dopo la bomba di Dagospia si sono riaccesi i riflettori sue il suo futuro in casa. E’ ormai da tempo che la conduttrice partenopea non riesce più ad ottenere con i suoi talk show i risultati di una volta, trovandosi battuta anche da Fabio Fazio con Che tempo che fa. Questo, secondo alcune indiscrezioni potrebbe causarle un addio sulla rete del Biscione ma per evitare il peggio, per lei sarebbero in procinto nuovi progetti. Vediamo insieme di cosa di tratta. Lucio Presta contro i programmi diDopo la ...