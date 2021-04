Artisti | un click day per i brevetti liberi

Advertising

iskrablog : Blog Post: Vaccini: click day il 7 aprile con artisti d'eccezione per “liberare” i brevetti da BigPharma con un mil… - UnitaNews : Vaccini: click day il 7 aprile con artisti d’eccezione per “liberare” i brevetti da BigPharma -… - carlogubi : Vaccini: click day il 7 aprile con artisti d’eccezione per “liberare” i brevetti da BigPharma - SxAnticapital : 7 Aprile Giornata Mondiale della Salute: un pool di artisti d’eccezione invitano a fare un click per “liberare” i b… - LalliSimone : Anche oggi è Bandcamp Friday. Avete presente il banchetto dei dischi dopo il concerto? Ecco praticamente è quella c… -

Ultime Notizie dalla rete : Artisti click

articolo21

... promosso dal Comitato Italiano della Campagna Europea Diritto alla Cura, che chiede "Unper ... Condurrà Vittorio Agnoletto, portavoce Campagna Europea Diritto alla Cura: "Gli- commenta - ...La differenza mi pare proprio questa: oggi che si può fare tutto con un(produrre musica è ... I super fan dicontemporanei rischiano (a mio avviso) di vedere capolavori dove talvolta non ...Valeria ArnaldiAttori e cantanti in scena per i brevetti liberi. Sono trentuno i volti noti di spettacolo e cultura che, domani, nella Giornata mondiale della Salute, parteciperanno al click ...Fare qualcosa in questi tempi così burrascosi è divenuta per noi un'esigenza anche morale per fare in modo che non si spenga negli artisti, in particolare nei giovani artisti, una speranza, che ci aug ...