Alvaro Soler a Milano e Padova nel 2022 | biglietti in prevendita

Alvaro Soler a Milano e Padova nel 2022: l'artista sarà in Italia il prossimo anno per due concerti in programma nei club. I due concerti di Alvaro Soler nella penisola sono stati annunciati oggi: il Magia Tour 2022 farà tappa nel nostro Paese nel mese di marzo. Il suo nuovo singolo si intitola Magia e sta già scalando le classifiche radiofoniche e di vendita, in attesa dell'omonimo album che uscirà il 9 luglio. Alvaro Soler annuncia oggi il Magia European Tour 2022 che lo vedrà protagonista di 2 concerti in Italia. Il 7 marzo, Alvaro Soler sarà al Gran Teatro Geox di Padova e l'8 marzo 2022 al Fabrique di Milano.

Ultime Notizie dalla rete : Alvaro Soler Álvaro Soler torna single, amore finito con Sofia Ellar dopo cinque anni Come avevano fatto poche settimane fa Iker Casillas e Sara Carbonero, Álvaro Soler e Sofia Ellar hanno scelto di pubblicare su Instagram un comunicato congiunto, assolutamente identico, per tutti i ...

Álvaro Soler è di nuovo single: finita la storia con Sofia Ellar Tra Soler e la Ellar l'amore andava avanti dal 2016, ma i due si conoscevano da prima: pare, infatti, che l'incontro abbia ispirato il tormentone Sofia, uscito l'anno precedente. Il cantante, però, ...

Álvaro Soler è di nuovo single: finita la storia con Sofia Ellar Vanity Fair Italia Alvaro Soler live in Italia: R101 radio ufficiale Alvaro Soler in Italia il 7 marzo 2022 a Padova e l'8 marzo 2022 a Milano con il suo "Magia European Tour 2022" Mentre il suo nuovo singolo "Magia" sta rapidamente scalando le classifiche radiofoniche ...

