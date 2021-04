Vincitori | sorprese e snobbati dei SAG Awards 2021 | il trionfo della diversity aspettando gli Oscar

(Di lunedì 5 aprile 2021) Una conferma. E una prima volta assoluta. Netflix è stata la trionfatrice27ma edizione dei SAG. Qui sopra tutti i look da favola delle star. Cerimonia virtuale di un’ora giusta giusta, via Zoom. E pensare che un anno fa eravamo tutti a sognare con il famoso abbraccio e bacio tra Brad Pitt e Jennifer Aniston… Yuh-Jung Youn, la prima attrice coreana nominata e vincitrice, come miglior non protagonista, dei SAG, per Minari. Il simbolo, parola d’ordine di quest’anno così speciale. Foto Getty Yuh-Jung Youn di Minari: dal Sag all’? Adesso, la foto simbolo è questa qui sopra: la felicità/sorpresa/orgoglio stampata sul volto di Yuh-Jung Youn. La nonna di Minari, il film americano-coreano sempre più ...

... alle spalle dei Maneskin della kermesse. Ma per Francesca Michielin l'esperienza all'Ariston è stata ricca di ed emozioni a fior di pelle. Non solo per la medaglia d'argento ...Per il momento, la divergenza significa che è possibile selezionare e vinti, e in un ... il ritmo della creazione di posti di lavoro potrebbe riservare dati shock e lungo la strada. ...La ventisettesima edizione dei premi, assegnati al meglio di televisione e cinema, è andata in onda nella notte tra la domenica e il lunedì di Pasqua. La cerimonia, breve e registrata, è stata molto d ...