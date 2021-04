Traffico Roma del 05-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria cittadina in virtù delle restrizioni sulla Moby varate per far fronte all’emergenza sanitaria in Corso Italia in zona rossa fra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità sullo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti e spostamenti solo per validi motivi certificati da domani il Lazio tornerà in zona arancione per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla rete gestita da ATACTPL anche oggi è in vigore il normale orario dei giorni festivi risolto il guasto tecnico sulla ferrovia-lido da questa mattina la linea funziona regolarmente lungo tutto il percorso i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto a più ...