Toscana in zona rossa anche dopo Pasquetta, ecco tutte le regole in vigore da domani (Di lunedì 5 aprile 2021) La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale'. Il decreto , che sarà in vigore fino al 30 aprile permette comunque delle ... Leggi su sienanews (Di lunedì 5 aprile 2021) La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale'. Il decreto , che sarà infino al 30 aprile permette comunque delle ...

Advertising

OcxStefano : Toscana é in zona rossa dalla seconda guerra mondiale. - RenTuscany : #pasimata #pasqua2021 Un lievitato dolce e morbidissimo che si prepara il giorno della vigilia di Pasqua: ecco la… - VTrend_it : Ecco le norme da adottare da domani e per le prossime 2 settimane: - Viioo_fo : @itsonlyforangel Io sono in zona rossa fino al 20, la Toscana a vestito male sta situazione quindi rimarremo ancora… - SIENANEWS : Lunedì 5 aprile, ultimo giorno di zona rossa nazionale, poi in Italia torneranno le divisioni secondo i colori con… -