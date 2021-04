Torino-Juventus 2-2, lo sfogo di Chiellini: “Abbiamo commesso degli errori” (Di lunedì 5 aprile 2021) Giorgio Chiellini ai microfoni di ‘DAZN’ ha parlato dei tanti errori commessi non solo ieri contro il Torino ma anche durante l’arco della stagione: “Abbiamo commesso degli errori che a questi livelli non ti puoi concedere. Peccato perché poi quando Abbiamo avuto la lucidità di tenere la partita in mano non Abbiamo corso grandi pericoli ed Abbiamo anche creato tante occasioni. Quest’anno facciamo troppi errori, è capitato a tutti, e li paghiamo. Dobbiamo restare uniti e parlare il meno possibile. Evitiamo proclami e lavoriamo giorno dopo giorno sapendo che mercoledì avremo una partita molto importante”. Torino-Juventus 2-2, Chiellini: “Ci sarà da ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Giorgioai microfoni di ‘DAZN’ ha parlato dei tanticommessi non solo ieri contro ilma anche durante l’arco della stagione: “che a questi livelli non ti puoi concedere. Peccato perché poi quandoavuto la lucidità di tenere la partita in mano noncorso grandi pericoli edanche creato tante occasioni. Quest’anno facciamo troppi, è capitato a tutti, e li paghiamo. Dobbiamo restare uniti e parlare il meno possibile. Evitiamo proclami e lavoriamo giorno dopo giorno sapendo che mercoledì avremo una partita molto importante”.2-2,: “Ci sarà da ...

