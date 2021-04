The Walking Dead 10, la recensione del finale di stagione: I Love Lucille (Di lunedì 5 aprile 2021) recensione del finale della decima stagione di The Walking Dead, l'ultimo dei sei episodi supplementari tutto incentrato su Negan. Ci siamo: con questa recensione dell'episodio finale di The Walking Dead 10, l'ultimo dei sei episodi supplementari, abbiamo raggiunto il capolinea di questa fase sperimentale dello show, costretto a reinventarsi in parte dopo che l'emergenza sanitaria ha stravolto il calendario di lavorazione: quello che doveva essere il finale di stagione è stato rimandato da marzo a ottobre 2020, a causa di ritardi con la post-produzione, e le riprese dell'undicesima annata sono state posticipate di un anno. Per colmare il buco, gli autori hanno concepito sei episodi speciali, sedicenti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 aprile 2021)deldella decimadi The, l'ultimo dei sei episodi supplementari tutto incentrato su Negan. Ci siamo: con questadell'episodiodi The10, l'ultimo dei sei episodi supplementari, abbiamo raggiunto il capolinea di questa fase sperimentale dello show, costretto a reinventarsi in parte dopo che l'emergenza sanitaria ha stravolto il calendario di lavorazione: quello che doveva essere ildiè stato rimandato da marzo a ottobre 2020, a causa di ritardi con la post-produzione, e le riprese dell'undicesima annata sono state posticipate di un anno. Per colmare il buco, gli autori hanno concepito sei episodi speciali, sedicenti ...

Advertising

ouicestbea : non metto spoiler alert perchè non penso che qualcuno leggerà quindi dico glenn in the walking dead (ho piango l’oc… - filmpost_it : The Walking Dead 11: la data di uscita svelata in un nuovo teaser trailer - ferraioligaia : @28HABITX walking in the wind è bellissima #liampaynestreamingparty - telesimo : Le date del debutto di #TheWalkingDead 11 e #SelenaTheSeries Parte 2 Scoprile qui?? - sfiorata82 : RT @badtasteit: #TheWalkingDead: un nuovo teaser svela quando inizierà l'undicesima e ultima stagione della serie! -