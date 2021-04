Siderurgico di Taranto: “esplosione e incendio in colata continua 2” Denuncia Usb (Di lunedì 5 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Sfiorata tragedia in CCO, prima una deflagrazione poi un incendio +divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2, salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea. È accaduto questa mattina, intorno alle 7.30. A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione AMI-Morselli, oggi, solo per un miracolo, l’ennesimo, non vi sono state vittime. Non se ne può più, Il Governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli ” Svegliati Amore Mio”, invece di garantire la manutenzione degli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Sfiorata tragedia in CCO, prima una deflagrazione poi un+divampato nella2 di Acciaieria 2, salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea. È accaduto questa mattina, intorno alle 7.30. A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione AMI-Morselli, oggi, solo per un miracolo, l’ennesimo, non vi sono state vittime. Non se ne può più, Il Governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli ” Svegliati Amore Mio”, invece di garantire la manutenzione degli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio ...

