Sas attitadoras | il pianto delle prefiche sarde

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 5 aprile 2021) E’ sicuramente unapiù interessanti figuredel passato e faceva la sua comparsa durante le veglie funebri, scandendo con la sua voce i vari passaggi di un rituale antichissimo e ricco di suggestione. In italiano si chiamano, in lingua sardo sono conosciute come sas. Scopriamo qualcosa in più su di loro.