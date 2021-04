Qual è il borgo più bello d’Italia?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 5 aprile 2021) Si è conclusa ieri sera la trasmissione “Ildei borghi 2021”, condotta da Camila Raznovich su Rai 3. Ieri sera è avvenuta la proclamazione delpiù, che ha visto arrivare in dirittura d’arrivo, la regione Calabria con il suo gioiello più prezioso:Tropea. La sfida ha avuto inizio alle 21.20. La trasmissione condotta dalla Raznovich in queste 8 edizioni ha permesso agli italiani di conoscere i tesori del nostro territorio: ben 260 borghi. La sfida per eleggere ilpiùvedeva protagoniste tutte le regioni. I telespettatori hanno potuto esprimere il loro favore, votando sul sito della Rai dal 7 al 31 di marzo. Mentre, in studio, esperti hanno valutato i borghi secondo le loro competenze e il loro ...