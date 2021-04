Positivo al Coronavirus un giocatore del Torino

Advertising

DiMarzio : Il #Torino annuncia: 'Un calciatore della prima squadra positivo al #coronavirus' - repubblica : Presidente argentino positivo nonostante le due dosi di Sputnik V - CarloStagnaro : In caso di contatto con un positivo, obbligo di #quarantena per i vaccinati (escluso, ohibò, il personale sanitario… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Coronavirus, positivo un calciatore del #Torino ?? - italia_latina : “I medici mi dicono che il #vaccino #SputnikV ha generato una quantità di anticorpi così grande da fare in modo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Coronavirus

TORINO - Il Torino ha comunicato una positività alper un suo calciatore, senza rivelarne il nome: " Il Torino Football Club - si legge in una nota ufficiale del club granata - comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal ...Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 344.408 casi di positività, 1.493 in più ...fatti su casi per i quali spesso è atteso il risultato. ...Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 19 nuovi positivi di età compresa tra 32 e 82 anni. Quanto alle province di appartenenza, 12 sono della zona dell'Aquila, nessuno del Chietino, 5 ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si ... La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’23,7%, assolutamente non indicativa dell ...