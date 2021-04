Pasquetta in rosso, controlli rafforzati. Prorogata la stretta su viaggi all'estero (Di lunedì 5 aprile 2021) Italia blindata anche oggi per evitare le tradizionali gite fuori porta e assembramenti. Prorogato fino al 30 aprile l'obbligo di quarantena di cinque giorni per chi rientra da un viaggio in uno dei ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 aprile 2021) Italia blindata anche oggi per evitare le tradizionali gite fuori porta e assembramenti. Prorogato fino al 30 aprile l'obbligo di quarantena di cinque giorni per chi rientra da uno in uno dei ...

Tg3web : Italia interamente in rosso anche nel lunedì di Pasquetta. La giornata delle tradizionali gite fuori porta segnata… - RaiNews : Osservati speciali i parchi e le spiagge. Da domani tornano le restrizioni nelle regioni secondo i diversi 'colori'… - Dedalus_13 : Letteralmente la mia Pasquetta tipo, dopo la seconda girella di zampina e il terzo bicchiere di vino rosso sfuso, p… - bizcommunityit : Pasquetta blindata in rosso. Controlli a tappeto in tutta Italia - MichaelGiulian2 : RT @VickyValesss: Pasquetta è il tappeto di margherite del mio giardino, un buon rosso, e amici pochi e veri ???????? -