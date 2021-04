Pasqua 2021: 47 multe in Provincia di Firenze per controlli covid. Prefetto: Cittadini responsabili (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandra Guidi: «Nella giornata di ieri, 4 aprile, Pasqua 2021, su 1227 persone controllate a Firenze e Provincia dalle forze dell'ordine e dalle polizie locali ci sono stati 47 sanzionati mentre su 146 esercizi uno solo è stato multato. Sono molto soddisfatta: ha prevalso il senso di responsabilità, i Cittadini hanno capito il nostro appello e compreso il momento» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandra Guidi: «Nella giornata di ieri, 4 aprile,, su 1227 persone controllate adalle forze dell'ordine e dalle polizie locali ci sono stati 47 sanzionati mentre su 146 esercizi uno solo è stato multato. Sono molto soddisfatta: ha prevalso il senso dità, ihanno capito il nostro appello e compreso il momento» L'articolo proviene daPost.

