Oggi 10.680 casi (ma pochi tamponi) e 296 morti, più terapie intensive (Di lunedì 5 aprile 2021) il di Oggi 5 aprile 2021 : sono 10.680 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 aprile 2021) il di5 aprile 2021 : sono 10.680 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 aprile: 10.680 nuovi casi e 296 morti. Il tasso è il 10,4% - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 aprile: 10.680 nuovi casi e 296 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 5 aprile: 10.680 nuovi casi e 296 morti - teleischia : CORONAVIRUS. IN ITALIA OGGI: 10.680 I NUOVI POSITIVI, 296 I DECEDUTI - Leonard48598239 : @titina_q Italia oggi: Si registrano 10.680 casi su 102.795 tamponi e 296 morti -